Džajić odgovorio Poledici: Za mene je funkcija predsednika FSS veliko priznanje

Druga redovna sednica Skupštine Fudbalskog saveza Srbije (FSS), prva od izbora novog rukovodstva na čelu sa Draganom Džajićem, održana je danas u Staroj Pazovi.

Sednicu je otvorio prvi čovek FSS Dragan Džajić, a tehnički deo vodio je generalni sekretar Jovan Šurbatović.

Predsednik Sindikata fudbalera Mirko Poledica izrazio je protest zbog toga i istakao da je to mimo Statuta i na neki način nepoštovanje institucije predsednika.

On se dva puta tokom Skupštine lično obratio Džajiću i ponovio da ga mnogo poštuje i ceni, ali da mu je žao što je bio u pravu kada je rekao da je dolazak na čelo FSS njegov najveći poraz.

"Znam da me vi ne volite, ali ja vas volim i poštujem više od vaših saradnika, bili ste idol moje generacije. Ne bih bio srećan da odete iz FSS, sam želim pokajanje i da popravite uslove u srpskom fudbalu", rekao je Poledica.

Džajić je odlučio da zbog ovakvih reči replicira Poledici, mada, kako je to naveo, nije imao u planu.

"Odakle vam samo to da vas mrzim, čuo sam za to da ćete biti glavni akter, vi to volite. Mogu da vam zamerim neke stvari, a nikog ne mrzim, nekog cenim malo više, nekog manje. Navikao sam i na pravdu i nepravdu, platio sam krvavu cenu, ne kajem se ništa. Učiniću sve da bude pravedno i pošteno u granicama mojih mogućnosti. Takav sam bio na terenu, ne kajem se, za mene je biti predsednik FSS veliko priznanje i učiniću sve da tako i bude", istakao je Džajić.

Nije se raspravljalo o "slučaju Kolubara", kako je objasnio direktor pravne službe Dejan Šuput zbog procesa u CAS, koji je u toku i odluka će biti doneta po ubrzanom procesu najkasnije do 21. jula, jer je to suprotno između ostalog i zakonima Republike Srbije.

Prethodno, Poledica je ocenio da je minula sezona najveć sramota u istoriji srpskog fudbala jer je odigran najveći broj nameštenih utakmica u istoriji.

Na tu tvrdnju odgovorio je generalni sekretar Jovan Šurbatović zamolivši Poledicu da ne iznosi paušalne ocene i da to jednostavno nije naćin kako bi trebalo da se ponaša delegat FSS.

Prihvaćen je predlog Poledice da se razmotri uvođenje kodeksa oblačenja, gde je jasno da pre svega misli na potpredsednika Branislava Nedimovića.

"Bilo bi dobro da se neki ljudi ugledaju na Džaju, Toleta, Bjekovića, koji svojom pojavom i stavom pokazuju kako izgleda pravu reprezent srpskog fudbala", naveo je Poledica.

Šurbatović je objavio je da je prošle godine prihodovano 38 miliona evra, rashod je 35, a dobit tri miliona, od čega će se 1,5 milion investirati u infrastrukturu, renoviranje terena, u okviru projekta UEFA vrednim 20 miliona.

Na Skupštini je prisustvovalo 50 od 85 kandidata, usvojeni su izveštaji u periodu između dve sednice, kao i imena članova Komisija i nezavisnih tela FSS.