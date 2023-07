Duljaj: Pojačanja bi uskoro trebalo da dođu

Trener Partizana Igor Duljaj rekao je posle pobede nad Dravom 3:0 da rezultat u meču protiv slovenačkog trećeligaša nije bio u prvom planu i najavio da će u klub uskoro stići nova pojačanja.

- Trebalo bi imati u vidu da je ovo bio trećeligaš i zato je rezultat u ovom trenutku bio u drugom planu. Hteo sam da vidim neke momke, da vidim na koga može ozbiljno da se računa, da se vidi razlika između omladinskog i seniorskog fudbala. Pohvale za malog Trifunovića. Ima tu još mnogo, mnogo prostora da se radi. Mi tempiramo formu za početak prvenstva, nismo tempirali za ovu utakmicu. Ono čuveno "igrači (je)su umorni", ali više u glavama nego u nogama, ali to je sve normalno i biće to sve u redu - započeo je Duljaj mini intervju za TV Arena sport.

Upitan da li je pohvala za Trifunovića znak da ima i onih mladih igrača Partizana koji zaslužuju kritike, Duljaj je odmahnuo glavom.

- Ne, ne. Sve mlade momke bi trebalo trpeti, to su naša deca, iz naše škole i naravno da moramo da budemo obazrivi. Trebalo bi da budemo pažljivi sa njima, jer mi smo mi ti koji bi, pored starijih igrača, trebalo da im budemo najveća podrška - dodao je.

Zatim je usledilo pitanje o tome kakav su utisak ostavili na njega dvostruki strelac Pavlović, novajlija Kanute koji je odigrao prvo poluvreme i povratnik Šćekić.

- Videli ste i sami Kanutea, pogodio je stativu... Ja sam ga pitao 'sa koliko procenata si igrao?', on kaže da nije još spreman, jer se kasnije priključio. Videli ste kako on to brzo rešava, da ima izuzetno jak udarac, da je dosta aktivan što se utakmice tiče. Šćekić? Ono njegovo, da je borben, da komanduje, da drži ekipu i pravi dobru atmosferu među igračima. Pavlović se vratio posle povrede i naravno da mogu da budem zadovljan, a verovatno i on - dodao je Duljaj.

Na konstataciju i želju novinara Duljaju da bude zadovoljan i u završnici priprema, trener Partizana je rekao:

- Biću još zadovoljniji kad stignu pojačanja, koja bi trebalo uskoro da dođu - zaključio je Duljaj ne pominjući imena.