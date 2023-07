MITROVIĆ PRIHVATIO ARAPSKE MILIONE! Bomba sa ostrva: Srpski rekorder obavestio Fulam da želi da ide u Saudijsku Arabiju!

Najbolji strelac u istoriji reprezentacije Srbije, Aleksandar Mitrović, želi da napusti Fulam i ode u Saudijsku Arabiju.

Kako prenosi "Skaj sport", klub iz Londona prihvatio je ponudu i na transferu će zaraditi 30 miliona evra od Al Hilala.

Još uvek ništa nije zvanično, ali nakon prvih informacija da bi Mitrović mogao da se uputi ka istoku i da tamo zaigra sa Sergejom Milinković-Savićem, sve je izvesnije da će se to desiti vrlo brzo.

"Izvori bliski igraču rekli su nam da je Mitrović voljan da napusti Premijer ligu i zaigra u Pro Ligi Saudijske Arabije", navodi "Skaj".

🚨 Al-Hilal have bid £25.5m for Aleksandar Mitrović, who wants to leave the Premier League, per @SkySportsNews 🇸🇦 🗞️ pic.twitter.com/55f2PlooN9