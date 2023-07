TALIJA (20) PRONAĐENA MRTVA U STANU! Tužne vesti za svet sporta - SMRT OBAVIJENA VELOM TAJNE

Jezive vesti iz američke savezne države Nju Meksiko.

Mlada fudbalerka, Talija Čaverija (20) pronađena je mrtva u svom stanu u četvrtak, potvrdila je lokalna policija.

Njena cimerka je pozvala hitne službe nakon što joj se ova nije javljala u El Doradu još od ponedeljka oko 07.00 ujutru.

Policija tvrdi da nije odmah posumnjala na samoubistvo ili ubistvo.

- Ne postoji ništa što bi ukazalo na samoubistvo ili ubistvo - naglasio je glasnogovornik policije Dani Truhiljo za NBC News.

Today, the NM State community is mourning the loss of one of its family members, Thalia Chaverria.



Our thoughts go out to her family, friends and teammates as they navigate through this difficult time.



We love you, 2💜



Statement: https://t.co/lML0k2s8SR pic.twitter.com/5EuKS5akYP