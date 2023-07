Horor poruka za Vlahovića ispred stadiona PSŽ-a: Ako dođeš, odseći ćemo ti 3 prsta

Skandalozna poruka potencijalnom pojačanju "svetaca".

Užasavajuća poruka za Dušana Vlahovića ispred "Parka prinčeva" u Parizu, iako srpski reprezentativac i dalje nije potpisao ugovor sa PSŽ-om.

Jedna grupa ultrasa francuskog kluba odšla je sa transparentom na kome je ispisana preteća poruka za Srbina.

- Vlahoviću, ako dođeš u Pariz, odeći ćemo ti tri prsta - pisalo je na tgransparentu koji su držali.

🚨🤯 PSG Ultras’s message to Vlahovic :



“You come to Paris, we cut your three fingers off!“



This is because of a past “incident" where Vlahovic wore a shirt showing Kosovo as part of the Serbian map & his celebration with 3 fingers that is said to symbolize “Serbian victory“. pic.twitter.com/zpL9bwQhEp