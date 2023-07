Navijači Fulama napali čelnike kluba! Haos zbog Mitrovića

Aleksandar Mitrović, napadač Fulama, ipak je otputovao sa ekipom na američku turneju, potvrdio je klub, mada je besan jer mu dozvoljavaju da ode u Saudijsku Arabiju, a reagovali su i navijači.

Kako je preneo Skaj Sport, Mitrović je uvređen ponašanjem gazde Fulama Tonija Kana, pa je rekao rođacima i najbližem okruženju da više neće igrati za crno-bele iz Londona. Bio je rešio da ne ide sa ekipom na američku turneju, ali su njegovi agenti ipak uspeli da ga ubede da se predomisli.

Mitrović je ljubimac navijača Fulama, ali je jedan deo uz njega, dok je drugi kivan jer želi da napusti London i karijeru nastavi u Al Hilalu u Saudijskoj Arabiji, koji mu nudi 75 miliona evra za tri godine.

Deo navijača se pita zašto ide sa ekipom u Ameriku na pripreme kada ne želi da igra, ima o onih koji ne veruju da će na kraju biti u avionu.

Međutim, veliki broj pristalica Fulama traži od čelnika kluba da saslušaju srpskog napadača i da mu ispune želju, da ga puste da ide u Saudijsku Arabiju.

"Mitrović želi da ide, pokažite malo dostojanstva, pustite ga da ide", "Poštujte njegove želje, pustite ga", "Neka radi čovek šta hoće, ne ubeđujte ga da ne ide u Al Hilal", samo su neki od komentara navijača Fulama.

We're heading stateside today!



Take a look at the squad taking part in the #PLSummerSeries! 🇺🇸 pic.twitter.com/20NboNIuxH