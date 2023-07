ZADRŽANA ISTA POZICIJA: FIFA objavila novu rang listu, evo gde se nalazi Srbija

Na najnovijoj FIFA rang listi, fudbalska reprezentacija Srbije zadržala je 25. mesto.

"Orlovi" nakon julskog preseka stanja imaju 1539 bodova. Zanimljivo promena nije bilo ni u Top 10, pa je redosled najboljih selekcija ostao nepromenjen.

Na vrhu je i dalje Argentina, a potom slede: Francuska, Brazil, Engleska, Belgija, Hrvatska, Holandija, Italija, Portugal i Španija.

The top 🔟 holds strong in the latest #FIFARanking!



🇦🇷🇫🇷🇧🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇧🇪🇭🇷🇳🇱🇮🇹🇵🇹🇪🇸