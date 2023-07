MESI IZVEO MAGIJU IZ SLOBODNJAKA! Spektakl Argentinca na debiju u dresu Majamija! Doneo pobedu u 94. minutu! (VIDEO)

Spektakularnim golom iz slobodnog udarca Lionel Mesi doneo je pobedu Inter Majamiju protiv meksičkog Kruz Azula.



Inter Majami savladao je Kruz Azul rezultatom 2:1 u meču Liga kupa Severne i Centralne Amerike, a junak trijumfa bio je neponovljivi Argentinac.

Mesi je ušao u igru u 54. minutu pri vođstvu Intera od 1:0, ali 10-ak minuta nakon njegovog ulaska gosti stižu do izjednačenja.

Činilo se da će ovaj rezultat biti konačan, ali onda je na scenu stupio po mnogima najbolji fudbaler svih vremena.

Dosuđen je slobodan udarac za Inter. Mesi je postavio loptu na 20-ak metara od gola protivničkog tima. Usletio je karakterističan pogled, zalet, udarac i spektakularan gol za veliko slavlje ekipe iz Majamija.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63