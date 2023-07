Mitrović odbija da igra za Fulam! Trener očajan, Arapi napravili haos u klubu

Kao što je objavljeno ranije ove nedelje, Al Ahli je ponudio menadžeru Fulama Silvi dvogodišnji ugovor od 40 miliona funti da preuzme mesto trenera.

Portugalac je potvrdio da je primio tu ponudu i obavestio Fulam o svom odgovoru. Silva je govorio i o budućnosti Aleksandra Mitrovića.

- Nije idealna situacija - rekao je Marko Silva i potvrdio da je dobio ponudu od saudijskog prvoligaša Al Ahlija, ali je insistirao da zadržava "potpunu posvećenost" Fulamu.

Kako je Skaj Sports izvestio ranije ove nedelje, Portugalcu je ponuđeno 40 miliona funti za dvogodišnji ugovor da postane novi menadžer kluba. Al Ahli, koji radi na potpisivanju Rijada Mahreza i Alana Sen Maksimina da se pridruže Robertu Firminu, želeo je brz odgovor jer su svi u trening kampu u Austriji.

Govoreći na svojoj konferenciji za novinare uoči nedeljnog meča Letnje serije Premijer lige protiv Brentforda, Silva je potvrdio da je obavestio svoje trenutne poslodavce o svojoj odluci. Tu odluku, međutim, nije saopštio novinarima. Do sada se pisalo o tome da je odbio ponudu, ali on to još nije rekao, što je unelo strah među navijače Fulama.

- Odgovarao sam u ime svog kluba i neću da pričam o ovoj situaciji - rekao je on.

- Nisam došao da pričam o ponudama i situaciji. Rekao sam vam ranije i ponoviću još jednom, ne treba ovde mnogo reči. Pokazao sam svoju posvećenost ovom fudbalskom klubu. Moja posvećenost fudbalskom klubu je potpuna.

Silva je govorio i o Aleksandru Mitroviću, koji je prema navodima engleskih medija rekao rođacima da više neće igrati za Fulam nakon što je klub zacrtao napadaču cenu od 52 miliona funti.

- Srbin je ljut zato što mu je postavljena ovakva cena i zbog toga što je bio predmet dve neuspele ponude Al Hilala - piše Skaj.

- To nije idealna situacija, moram da vam kažem. Ne zato što je dobio ponudu, to je situacija o njemu samom - rekao je Silva.

- Kao što znate, on neće igrati sutra, nije igrao prošle srede, ne radi kako treba sa saigračima i kada kažem da ovo nije idealan scenario, takva je situacija. Kada je to van moje kontrole kao menadžera, to me ne brine, ali bih voleo da imam drugačiji scenario u toj situaciji. Već sam razgovarao sa Mitrom, on zna moje mišljenje. Ovde sam da dam sve od sebe za sve svoje igrače, da ih zaštitim u svemu što mogu. Ponekad imate individualne odluke o kojima oni treba da vode računa.

Fulam i Brentford igraju u nedelju u 22.00.

