TROJKA KAO SIMBOL TREĆEG POVRATKA U CRVENU ZVEZDU: Miloš Degenek ponovo u crveno-belom dresu!

Miloš Degenek po treći put u FK Crvena zvezda.

Sinonim za uspehe Crvene zvezde je defanzivac Miloš Degenek koji je po treći put zadužio opremu kluba i potpisao dvogodišnji ugovor uz mogućnost produžetka saradnje na još godinu dana. Prema saznanjima Kurira imaće godišnja primanja od 500.000 evra, bez bonusa i premija.

- Po treći put sam ovde i naravno da mi je drago. Prvi put kad sam došao bio sam mlad i sam, sada sam još uvek mlad, ali imam ženu i dvoje dece i kako vreme ide, rastemo i napredujemo kao ljudi, pa tako smatram i da fudbalski sada imam još veće iskustvo. Pratio sam Zvezdu na pripremama u Rusiji, izuzetno kvalitetna ekipa, idemo u pravom smeru i stvara se nešto novo i dobro - rekao je Miloš Degenek.

Kurir je prvi objavio u intervjuu sa Milošem Degenekom, kako je imao poziv Baraka Bahara dok je bio trener Makabija iz Haife.

- Lično me je trener Barak Bahar zvao da dođem i budem deo ekipe, a to se ne odbija, naravno kad se uzme u obzir da je to još moja Crvena zvezda, bilo je vrlo lako da se dogovorimo. Navikli smo da igramo kvalitetno i pobeđujemo, ali u ove prethodne tri nedelje se igra sjajan fudbal, agresivan, snažan, i tako treba da izgleda Zvezda. Sebe vidim tamo gde me šef stručnog štaba stavi da igram, a moje je da budem zdrav, da se što bolje spremim i pomognem mlađima, te klubu da ostvarimo što bolje rezultate.

Miloš Degenek se nada da će predstojeća sezona biti uspešna za Crvenu zvezdu.

- U prva dva mandata sam imao važnu ulogu u kvalifikacijama za Ligu šampiona, sada smo obezbedili direktan plasman i to je velika stvar za srpski fudbal. Gledamo ka budućnosti, i uprkos tome što nas čekaju teške utakmice u Ligi šampiona, verujem da možemo da napravimo nešto veliko. Hvala svim zvezdašima kojima sam drag i koji su mi poželeli dobrodošlicu, trudiću se da ispunim očekivanja i budem još bolji nego u prethodna dva mandata. Takođe, hvala mojoj porodici i najbližima koji su takođe srećni što sam ponovo u Zvezdi - rekao je reprezentativac Australije koji je zadužio dres sa brojem 3.

Miloš Degenek je rođen 28. aprila 1994. godine u Kninu, a nakon što je fudbalski stasavao u Australiji čiji je i reprezentativac, pojačao je Štutgart za čije omladince i drugi tim je igrao pre prelaska u Minhen 1860. Tamo je načinio prve seniorske korake, a potom je nosio dres Jokohama Marinosa, Al Hilala i Kolumbus Krua, uz dva mandata u Crvenoj zvezdi u međuvremenu. Za Zvezdu je u svim takmičenjima odigrao 156 utakmica i postigao pet golova.

