Pančev: Je li ono tornado sinoć prošao kroz Beograd ili je to bila Zvezda?

Bivši fudbaler Crvene zvezde Darko Pančev izjavio je za Sportal nakon utakmice "crveno-belih" i Fjorentine da ne zna da li je tornado sinoć prošao kroz Beograd ili je to bila igra Crvene zvezde.

Fudbaleri Crvene zvezde ubedljivo su sinoć savladali italijansku Fjorentinu sa 5:0 (5:0) u prijateljskom meču, koji je šampionu Srbije poslužio kao generalna proba pred start nove sezone.

- Ne znam je li od 20 časova do 20.30, u tih pola sata, kroz Beograd prošao tornado, onaj što već nekoliko dana hara Balkanom, ili je ono bila Zvezda, to me interesuje. Opet su tu poređenja s nama iz 1991. godine. To je s jedne strane dobro, jer znači da tim vredi, ali ne treba nikog ni sa kim porediti, ovi momci su pokazali da su odlični na svoj način, u skaladu s ovim vremenom - istakao je Pančev.

Dodaje da je za srpski fudbal vrlo bitno što je Crvena zvezda direktni učesnik Lige šampiona.

- Gledao sam utakmicu protiv Fjorentine, to baš deluje dobro. Za sve ovo vreme koliko Zvezda dominira i osvaja titule, uvek napreduje i sve je bolja. Velika je stvar što je Zvezda direktni učesnik Lige šampiona, ne samo za klub i srpski fudbal, već i za fudbal u regionu, pa i za nas u Makedoniji. I ovde ima zvezdaša kao što znate. Terzić radi odličan posao, njegovi saradnici isto, to se vidi, to se odražava i na teren, pa i na rezultate. Uživaćemo u novoj sezoni - zaključio je Pančev.