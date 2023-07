Igrao protiv Zvezde 2018. godine, a nedavno saznao za tešku bolest

Štefanu Štajneru ustanovljen karcinom limfnih čovrova

Strašna vest stiže iz Nemačke - desnom beku Borusije iz Menhengladbaha Štefanu Lajneru dijagnostikovan je rak limfnih čvorova. Ipak, ima razloga za optimizam, jer je bolest otkrivena u početnoj fazi.

Austrijancu je strašna dijagnoza postavljena posle rutinskih testova pred narednu sezonu i on će narednih meseci odsustvovati sa terena kako bi se posvetio lečenju.

U klubu veruju da će Štajner posle izlečenja nastaviti sa fudbalom, a dobra vest je i to što neće morati da se podvrgava mučnim terapijama. Kako se navodi, u ovoj fazi bolesti ona se uspešno leči i lekovima.

- Učinićemo sve da obezbedimo da dobije najbilji mogući tretman. Njemu i njegovoj porodici želimo puno snage i optimizma u borbi protiv ove bolesti - istakao je Roland Virkus, sportski direktor Borusije.

Klub i igrač su zamolili navijače za strpljenje i zamolili ih da poštuju privatnost dok traje lečenje i period oporavka.

Štajner je pored Menhengladbaha, u karijeri nastupao za Lifering, Rid i Salcburg.

On je srpskoj javnosti postao poznat 2018. godine, kada je kao fudbaler Salcburga igrao protiv Crvene zvezde u plej of utakmici kvalifikacija za Ligu šampiona.

Stefan Lainer will be missing from action for several months. After medical examinations, the 30-year-old right-back has been diagnosed with lymphoma. He will undergo several months of treatment.



We're all behind you, Stevie 💚



📰 https://t.co/97SMEU9Gu6 pic.twitter.com/anfK3xk5Oi