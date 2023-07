RONALDU PONIŠTEN GOL! Zatresao mrežu iz VOLEJA, pa besan kao ris napustio teren! KAMERMANA POLIO VODOM! (VIDEO)

Kristijanu Ronaldu poništen je spektakularan gol u prvom kolu Arapskog kupa.

Al Nasr i Al Šabab remijem su započeli takmičenje u grupnoj fazi Arapskog kupa, pošto je njihov okršaj završen rezultatom 0:0.

Al Nasr nije u najjačem sastavu započeo ovaj meč. Njihov najbolji igrač Kristijano Ronaldo ostao je na klupi i do njegovog ulaska Al Nasar delovao je bezopasno u napadu.

Situacija se drastično promenila na terenu od 62. minuta, kada je Portugalac ušao na teren. Već u 72. Kristijano je imao sjajnu šansu, ali njegov udarac sa ivice kaznenog prostora odbranio je golman protivničkog tima.

Nekoliko minuta kasnije Ronaldo postiže spektakularan gol. Primio je loptu okrenut leđima prema golu, ali je uspeo da uhvati volej iz okreta i zatrese mrežu.

Slavlje ipak nije dugo trajalo. Sudija je signalizirao ofsajd i gol je na kraju poništen.

Utakmica je završena bez golova, a ogorčeni Portugalac besan je napustio teren.

🚨🚨🚨Cristiano Ronaldo throws a bottle at the cameraman and gestures to make him go away after Al Nassr draws with Al Shabab in Arab Club Champions Cup.#Ronaldo #CristianoRonaldo #AlNassr #Alshabab pic.twitter.com/ePVrTAlH6t