PIKE DRŽAO GOVOR, A ONDA GA PUBLIKA JEDNIM GESTOM IZVELA IZ TAKTA! Udarili ga tamo gde najviše BOLI, sportista POVILENEO (VIDEO)

Bivši španski fudbaler Đerar Pike od kraja karijere posvećen je svom projektu Kraljevske lige u sklopu kojeg je prošlog vikenda organizovao veliki promotivni događaj uoči novog turnira. Pike je organizovao veliko okupljanje u noćnom klubu gde je trebalo održati govor, a onda ga je publika prekinula.

Naime, nakon što je Pike ustao s mikrofonom u ruci, okupljeni su se okrenuli prema njemu i počeli skandirati "Šakira, Šakira", a kako obožavatelji pevačice tvrde, vidno iznervirani Pike im je odgovorio: "Svejedno, ja sam i dalje svetski prvak, a vi ste niko."

Tokom večeri čula se i Šakirina pesma "Waka, waka" čije je puštanje navodno tražio fudbalerov bivši saigrač iz reprezentacije Iker Kasiljas. U pitanju je himna Svetskog fudbalskog prvenstva u Južnoafričkoj Republici 2010. godine, zahvaljujući kojoj su se muzička zvezda i sportista upoznali, na snimanju sada već poznatog spota.

Crowd chants “Shakira” at Gerard Piqué during a Kings League event in Madrid. pic.twitter.com/fwDMIWArn6