'VOLIM GA KAO BRATA' Mitrović velikim rečima opisao najboljeg na svetu: Hteo sam da se pobijem zbog Đokovića

"Dobar čovek, ljudina, fer-plej igrač", reči su kojim je Mitrogol opisao našeg najboljeg tenisera na planeti.

Sa jedne strane jedan od najboljih špiceva Premijer lige, a sa druge teniser kom nema ravnog u istoriji. Obojica predstavljaju Srbiju na sjajan način u svetu sporta. Aleksandar Mitrović je u jednom podkastu otkrio koliko zapravo ceni sve što je Novak Đoković postigao u svojoj bogatoj karijeri.

Već danima se spekuliše da bi Mitrović mogao da pređe u Saudijsku Arabiju gde bi zaradio milione dolara posle pet sjajnih godina na "Krejven Kotidžu" gde je u dresu Fulama postavio rekorde i urezao se u srca svih navijača kojima su crno-bele boje u krvi.

Međutim, jednom su mu saigrači iz Fulama baš išli na živce i to tokom velikog finala Vimbldona koje su igrali Rodžer Federer i naš Novak Đoković. Kaže da je samo još jedan igrač i to iz Španije navijao za srpskog tenisera, a da su ostali - njih 28 bili uz Švajcarca.

- Bio sam u Engleskoj. Tada sam navijao za Đokovića... Pa ja sam hteo da se pobijem! Bio sam nekoliko puta na ivici. Sećam se kada je bilo finale Vimbldona, kada je igrao protiv Federera. Bila je frka, od 30 igrača i stručnog štaba smo samo ja i golman Španac bili za Novaka, a njih 28 za Federera - rekao je Mitrogol.

Naravno, epilog je poznat - Nole je tada došao do nove vimbldonske titule posle velike drame u petom setu koji je otišao u supertajbrejk kod rezultata 12:12.

- Meni je krenulo nešto da kuva. Oni su krenuli da me prozivaju. I sad kad neko kaže nešto loše o Novaku, ja bih da se pobijem. Volim ga kao brata. Krivo mi je što ga ljudi osporavaju, čak i kod nas. Ne znam kojom rečju bih ga opisao - dobar čovek, ljudina, fer-plej igrač, a oni mu uvek nalaze nešto. Evo i sad se iznerviram kada o tome pričam. Najbolji je ikada. Što ga više vređaju, to on više gura. To je naš mentalitet - izjavio je Mitrogol.

