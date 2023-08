Urugvajski fudbaler Edinson Kavani predstavljen kao novo pojačanje Boke juniors

Više od 30.000 navijača Boke juniors pozdravilo je na stadionu "Bombonjera" novo pojačanje fudbalskog kluba iz Buenos Ajresa Urugvajca Edinsona Kavanija, prenose argentinski mediji.

Kavani je pre nekoliko dana potpisao ugovor sa Bokom juniors do kraja 2024. godine, a noćas je zvanično predstavljen kao novo pojačanje kluba. On bi navodno trebalo da zaradi tri miliona evra do kraja ugovora.

Urugvajac će u novom klubu nositi dres sa brojem 10. Kavani je bio oduševljen reakcijom navijača argentinskog kluba.

- Ovo je velika emocija. Kada sam imao 12 godina, bio sam tamo gde ste vi sada. Osetio sam želju da budem ovde gde sam sada. Posle toliko godina u kojima mi je fudbal dao pomalo od svega, ovde sam i uživam sa svojom porodicom - rekao je Kavani na zvaničnom predstavljanju.

Kavani (36) je u karijeri igrao za Danubio, Palermo, Napoli, Pari Sen Žermen, Mančester junajted i Valensiju. On je prošle sezone za španski klub odigrao 28 utakmica i postigao je sedam golova.