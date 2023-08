Klop: Mbape je dobar igrač, ali finansijski uslovi nam uopšte ne odgovaraju

Menadžer Liverpula Jirgen Klop demantovao je danas da će engleski kluba u letnjem prelaznom roku da angažuje fudbalera Pari Sen Žermena i francuskog reprezentativca Kilijana Mbapea, prenosi Skaj Nemačka.

Mbape ima ugovor sa Pari Sen Žermenom do juna naredne godine, a odbio je da produži saradnju sa šampionom Francuske. On je nedavno odbio transfer u Al Hilal, koji je Mbapeu za jednogodišnji ugovor nudio 259 miliona funti.

Pojedini mediji su objavili da bi francuski fudbaler mogao da pređe u Liverpul.

- Smejemo se tome. Mogu da kažem da je on zaista dobar igrač, ali finansijski uslovi nam uopšte ne odgovaraju. Ne bih sada da kvarim priču, ali koliko znam, ništa od toga. Moguće je da neko iz kluba nešto priprema i da želi da me iznenadi... To se nije dogodilo za osam godina koliko sam ovde. To bi bilo prvi put - rekao je Klop.

Skaj Nemačka navodi da su čelnici kluba iz Pariza sinoć dali rok Mbapeu da odluči da li će aktivirati klauzulu i produžiti ugovor na još godinu dana. U ugovoru postoji klauzula da samo Mbape može da produži saradnju sa šampionom Francuske do juna 2025. godine.

Takođe, ističe se da PSŽ mora da isplati Mbapeu 40 miliona evra za lojalnost do kraja prelaznog roka, ako francuski reprezentativac odluči da i naredne sezone igra za klub iz Pariza.

Čelnici PSŽ-a veruju da je Mbape postigao dogovor sa Realom da narednog leta, kao slobodan igrač bez obeštećenja pojača madridski klub.