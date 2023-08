4 saveta kako lako pobediti kladionicu

Svakome ko je bilo kada otišao u kladionicu ili se online kladio cilj je bio da pogodi tiket odnosno da ostvari dobitak. No, klađenje ne bi bilo toliko popularno da ne nudi veliku dozu neizvesnosti i adrenalina oko konačnih ishoda utakmica jer se mnogo puta desilo da dobijeni tiket postane gubitnički zbog gola u poslednjem minutu ili da se ostvari dobitak onda kada se najmanje nadate.

Da biste imali što više šanse da vam određena uplata bude dobitna, trebalo bi da se držite određenih pravila koja će vam u tome i pomoći. Naravno, i sami dobro znate da uspeh na kladionici niko ne može da vam garantuje, ali ćete barem biti sigurni da ste učinili sve što ste mogli kako bi do njega došlo.

Fokusirajte se na određeni sport ili ligu

Iako možda mislite da poznajete mnoge sportove jer ih redovno pratite, dobro bi bilo da kada je reč o klađenju svoj fokus usmerite na određeni sport ili prvenstvo. Ako su u pitanju sportovi kao što su fudbal ili košarka koji imaju mnogo različitih liga u ponudi, onda bi bilo dobro da se više fokusirate na jednu ili dve lige za početak. Zbog čega bi to tako trebalo da bude? Na taj način ćete moći na mnogo bolji način da ispratite šta se dešava u pojedinim klubovima i zemljama, a što može imati određenog uticaja na konačne rezultate.

Odredite mesečne izdatke za kladionicu

Verovatno jedan od najvažnijih saveta kada govorimo o tome na koji način izaći sa pozitivnim saldom kada se kladite je da striktno odredite vaše ciljeve i budžet. Naravno, nije dovoljno samo ovo odrediti nego se svega postavljenog i pridržavati. Potrebno je napraviti jasan cilj šta se želi od klađenja i imati stav da je to u osnovi zabava uz koju se može doći i do određene zarade. Sa druge strane, pošto je za svako klađenje potrebno ulaganje, nije loše ni da odredite određeni nedeljni ili mesečni iznos koji biste trošili na online klađenje na mestu kao što je Superbet, a taj iznos ni na koji način ne bi trebalo da opterećuje vaše tekuće finansije. Tako ćete u svakom trenutku biti sigurni da šta god da uradite, nećete zapasti u neki veći problem koji ćete posle teško rešavati.

Redovno pratite ponude kladionica

U slučaju da ste neko ko se redovno kladi, ne bi trebalo da se orijentišete samo na jednu kladionicu. Iako ste možda pronašli neku koja vam baš u svakom segmentu odgovara, uvek je potrebno pratiti šta se dešava i na drugim mestima kako biste u pravom trenutku reagovali kada se pojavi neka dobra ponuda koju ne bi trebalo propustiti.

Ovo se naročito odnosi na dve stvari, a kvote su jedna od njih. Iako su one u većini kladionica vrlo slične, ipak se dešava da se pojave određene razlike, i to baš u trenucima kada je jedna kladionica promenila kvote, a druga nije. Zato je potrebno brzo reagovati ako vidite da se dešavaju određene stvari odnosno promene, a praćenje različitih kladionica će vam to omogućiti. Takođe, različita online mesta za klađenje daju i različite promocije i bonuse. Dešavaće se da vam ništa od tih ponuda kod jedne kladionice ne odgovara, ali da će druga ponuditi baš ono što tražite, i da ćete upravo sa tom ponudom značajno uvećati vaš potencijalni dobitak.

Vodite se sopstvenom intuicijom i znanjem

Još jedan bitan savet u svemu ovome je da ne odbijate pomoć prijatelja ili nekih drugih bliskih ljudi, ali da svakako slušate sebe, i na pravi način koristite kako svoje iskustvo tako i intuiciju. Ne bi trebalo da u vama prevlada želja za lakom zaradom iako vam se čini da bi određena “dojava” za neku fudbalsku utakmicu mogla baš to da vam donese. Ovom je naročito teško odoleti kada dolazi od strane ljudi kojima verujete. No, na vama je da ostanete dosledni, da igrate ono što smatrate da je realno, i da klađenju pristupate “hladne glave” kako biste uspeli da zadržite racionalno rasuđivanje čak i u trenucima kada vam se čini da vam ono nije neophodno. Laka zarada će vam se pre ili kasnije obiti o glavu jer ćete pomisliti da ste samo vi ti koji upravljate kvotama i rezultatima, a dobro znamo da to uopšte nije tako.

