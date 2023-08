TRAŽIO MU AUTOGRAM, PA DOBIO MOMENTALNI OTKAZ! Bizarna situacija u Majamiju, ovog domara je Mesijev potpis SKUPO KOŠTAO!

Ko prekrši pravilo, dobija otkaz momentalno. Takvom politikom se vode čelnici Intera iz Majamija, pogotovo kada je reč o Lionelu Mesiju.

Niko od zaposlenih u klubu ne sme ima bilo kakav kontakt sa legendarnim Argentincem, pa je zabranjeno čak i uzimanje autograma.

Zbog kršenja ovog pravila, domar kluba Kristijano Salamenka je dobio oktaz.

"Čistio sam toalete u delu stadiona gde dolazi autobus sa igračima i naleteo sam na Mesija. Pozvao sam ga, dao mu marker i pitao ga da li može da se potpiše na dres Argentine. On mi je dao autogram, a onda se pojavilo obezbeđenje i momentalno sam dobio otkaz", rekao je Salamanka i dodao: "Nema veze, bilo je vredno svake sekunde".

