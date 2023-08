TRANSFER KARIJERE SRPSKOG REPREZENTATIVCA: Samardžić u Interu, čuveni fudbalski insajder otkrio SVE DETALJE

Reprezentativac Srbije Lazar Samardžić postaće novi igrač italijanskog giganta Intera!

Transfer je već dogovoren, ostalo je samo da Samardžić odradi lekarske preglede i stavi potpis na višegodišnji ugovor sa vicešampionom Evrope, a to će se desiti već u ponedeljak ili utorak - tvrdi najpoznatiji fudbalski insajder Fabricio Romano.

Italijan otkriva da će Inter za mladog Srbina platiti Udinezeu obeštećenje u iznosu od 16 miliona evra i da će im dati mladog veznog fudbalera Đovanija Fabijana.

Samardžić, koji ima samo 21 godinu, potpisaće sa Interom petogodišnji ugovor, koji će trajati sve do leta 2028. godine.

Lazar Samardžić, stigao je u Udineze pre dve godine iz Lajpciga za 3.000.000 evra.

Lazar Samardzić to Inter, here we go! Deal agreed with Udinese for €16m plus Fabbian as part of the negotiation with buy back clause 🚨⚫️🔵 #Inter



Understand Samardzić will travel to Milano to undergo medical and then sign the contract between Monday/Tuesday.



Deal until 2028. pic.twitter.com/hoECc17ETl