U ATINI VLADA STRAH OD NOVIH INCIDENATA: Sprema se poseban operativni plan za meč u sredu, PRATE SE POTENCIJALNE METE!

U grčkoj policiji vlada uzbuna zbog straha od odmazde navijača, nakon stravičnih incidenata i ubistva navijača AEK-a Mihalisa Kacurisa.

Ključan razlog za to je odigravanje meča trećeg kola Kvalifikacija za Ligu šampiona između Panatinaikosa i Olimpika iz Marselja. Navodno, u grčkoj policiji su u maksimalnoj pripravnosti, pogotovo s obzirom na to da su visoki čelnici iste smenjeni zbog velikih propusta, koji su doveli do tragične tuče.

Uz to, navijači francuskog tima, u prijateljskim su odnosima sa pristalicama AEK-a, dok su, kako je od ranije poznato pristalice Panatinaikosa u "bratskim" odnosima sa zagrebačkim "Bed Blu Bojsima", koji su i izazvali tragičan incident.

Upravo zato, strahuje se od novih mogućih incidenata, a u javnost je isplivao i dokument grčke policije, u kojem stoji da postoji opasnost od novih organizovanih sukoba.

Tim povodom, policija je pripremila poseban operativni plan za meč dva pomenuta kluba, koji je na programu u sredu od 21.00 na stadionu Panatinaikosa. Uz to, dogovoreno je da policijski službenici prate moguće mete navijača AEK-a, ili Panatinaikosa, kako bi se sprečili mogući incidenti.