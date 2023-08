Omri Glazer oduševljen navijačima Zvezde: 'Utisci su neverovatni, oduševljen sam klubom, navijačima i atmosferom koju prave'

Crvena zvezda je dobro startovala u Superligi Srbije. Nakon Vojvodine koja je savladana sa 5:0, kruševački Napredak primio je gol manje.

Aktuelni šampion u narednom kolu igra prvu gostujuću utakmicu u novoj sezoni, a protivnik je lučanska Mladost.

Mreža je i dalje netaknuta zahvaljujući izvanrednom Omriju Glazeru, koji je u ovom prelaznom roku došao iz Hapoel Ber Ševe na insistiranje trenera crveno-belih Barak Bahar.

- Utisci su neverovatni, oduševljen sam klubom, navijačima i atmosferom koju prave. Znao sam da su sjajni, ali ipak kada sam istrčao na teren po prvi put osećaj je bio neverovatan. Veoma sam srećan što su me prihvatili na samom početku, osećam veliku podršku. Kada sam izlazio iz igre na utakmici protiv Fiorentine ljudi su ustajali i aplauzima me ispraćali sa terena, to ne može da se opiše rečima. Siguran sam da će nas pratiti i na gostovanjima, a već u petak očekujem da će ispuniti našu tribinu protiv Mladosti i da ćemo se radovati novoj pobedi u kojoj sam ostao nesavladan - započeo je Omri Glazer svoje izlaganje za klupski sajt.

Pomenuo je i pripremne utakmice u kojima su crveno-beli savladali jake rivale.

- Odradili smo sjajne pripreme, kako na Zlatiboru, tako i u Rusiji. Osećam se prihvaćeno, ljudi su gostoprimljivi. Uz to imamo odlične uslove za trening i verujem da ćemo biti sve bolji kako sezona bude odmicala. Pokazali smo da posedujemo kvalitet već na početku, zadovoljni smo kako smo otvorili sezonu, ali takodje želimo da nastavimo u istom ritmu i igramo dopadljiv napadački fudbal prvo u domaćem prvenstvu, a zatim i u Ligi šampiona - nastavio je Izraelac.

Za kraj razgovora istakao je da se fenomenalno uklopio u ekipu.

- Volim da komuniciram sa igračima na terenu u toku utakmice i mnogo mi znači što već sada imamo odličan odnos, to mi dosta olakšava posao. Dragović, Mijailović, Rodić sve su to sjajni igrači i ljudi, lako se razumemo. Moramo da nastavimo vredno da radimo i ispravljamo nedostatke, u tom slučaju siguran sam da ćemo biti odličan tim - završio je pouzdani čuvar mreže.

Crvena zvezda svoj meč protiv Mladosti igra 11. avgusta od 18.55 časova.