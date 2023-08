LEPOTICA IZ PRIJEPOLJA BRILJIRA NA MUNDIJALU: Odbila Srbiju, a sada je sa Švedskom zaludela svet (FOTO)

Fudbalerke Švedske priredile su prvorazrednu senzaciju na Svetskom prvenstvu pošto su u osmini finala savladale aktuelnog šampiona sveta, selekciju Sjedinjenih Američkih Država.

Šveđanke su slavile posle izvođenja penala i zakazale četvrtfinale sa Japanom.

Junakinja meča bila je golman Švedske Zećira Mušević. Devojka, čije poreklo vodi iz Prijepolja, imala je čak 11 odbrana tokom meča, a u penal seriji Amerikanke su promašile tri od sedam penala.

Zećira je od 2021. godine članica Čelsija, a od 2018. godine standardna reprezentativka Švedske.

Prvi put je stala na gol sa devet godina.

- Kada sam u Prijepolju prvi put zaigrala fudbal, svi su me gledali u čudu, ali su me srećom dečaci iz ulice brzo prihvatili. Mada su me stariji odvraćali rečima da fudbal nije sport za devojke, ja sam istrajala u svojoj nameri, a imala sam podršku i roditelja. Danas rođaci i poznanici iz Prijepolja pomno prate moju karijeru, a dosta je i devojčica koje bi da krenu mojim stopama, na šta sam posebno ponosna. Želja mi je da i Prijepolje dobije ženski fudbalski klub i rado ću pomoći u tome - pričala je svojevremeno Zećira.

Iako je rođena u Švedskoj, Zećira kaže da se oseća Prijepoljkom.

- U Prijepolju svakog leta tražim predah od obaveza i ko zna, možda se jednog dana i vratim da živim na ognjištu predaka. Moji otac i majka su doslovno ostavili sve što su imali u Srbiji i otišli u novu zemlju da bi olakšali život sebi i svojoj porodici. Nije im bilo lako, ostavili su sve ni ne znajući gde će završiti. Bilo je mnogo toga nepouzdanog. Moji roditelji su mi najveći uzori zbog svega toga - pričala je Mušović za "Gardijan".

Otkrila je i da je imala poziv reprezentacije Srbije.

- Naravno da je bilo lepo što sam dobila poziv da igram za Srbiju, ali rekla bih da je izbor, ipak, bio za mene lak. Volim da igram za Švedsku. Oduvek je bio moj najveći san da predstavljam Švedsku i da se na neki način odužim zemlji koja je toliko pomogla mojoj porodici.