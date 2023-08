Ronaldno je dobio nagradu za igrača utakmice, a SMEJE MU SE CEO SVET: Pljušte prozivke na društvenim mrežama

Fudbaleri Al Nasra plasirali su se u finale Arapskog klupskog Kupa šampiona, pošto su u polufinalu savladali ekipu Al Šortua rezultatom 1:0.

Junak trijumfa bio je proslavljeni portugalski as Kristijano Ronaldo, koji je bio strelac pobedonosnog gola.

Apsolutno zasluženo Ronaldo je proglašen za igrača utakmice, a nakon meča uručen mu je trofej zbog kog je ekspresno postao predmet ismevanja na društvenim mrežama.

Did you guys see Ronaldo’s World Cup trophy 😂



He’s so happy! Finally won it. pic.twitter.com/9MA0f1qzlW