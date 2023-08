Mesi dao novi gol i preporodio Majami: Inter deluje kao kaznena ekspedicija od dolaska Argentinca (VIDEO)

Nižu se golovi Lionela Mesija od kako je ovog leta iz PSŽ-a prešao u Majami, a da mu nova sredina, i te kako, prija videlo se i u duelu protiv Šarlota u kojem je pogodio, a njegov Inter slavio sa 4:0.

Tim iz Majamija plasirao se u polufinale Liga Kupa i nastavio sa neverovatnim igrama koje se poklapaju sa dolaskom jednog od najboljih igrača današnjice Lionela Mesija.

Mesi je pogodio i u svom petom meču za novui klub, na opšte oduševljenje navijača, i postavio konačnih 4:0. Pre njega precizni su bili Martinez i Tejlor, a gol u svoju mrežu prosledio je Malanda.

Messi does it again 🔥🔥

5 games straight✅

8 goals✅



Campana to Messi for our fourth 👏#MIAvCLT | 4-0 pic.twitter.com/l7amAxwzrB