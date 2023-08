NEJMAR DOGOVORIO LIČNE USLOVE UGOVORA SA AL HILALOM - Brazilac prihvatio ponudu od koje se vrti u glavi

Fudbaler Pari Sen Žermena Nejmar dogovorio je lične uslove ugovora sa Al Hilalom, a do konačne realizacije transfera ostalo je da se dva kluba dogovore oko visine obeštećenja za brazilskog reprezentativca, prenosi danas francuski sportski list Ekip.

Francuski mediji navode da je Nejmar sa Al Hilalom dogovorio dvogodišnji ugovor u vrednosti od oko 160 miliona evra.

Izvor blizak pregovorima rekao je Ekipu da trenutno predstavnici PSŽ-a i Al Hilala u Parizu pregovaraju o obeštećenju za Nejmara.

🚨💣 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Agreement REACHED between Neymar and Al-Hilal for a two-year contract. 🇸🇦✍️



The Brazilian will earn €160M during his contract in Saudi Arabia. 💰



(Source: @lequipe) pic.twitter.com/ysF2bN6IqS