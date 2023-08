ŠTA SE OVDE DESILO?! SKANDAL TRESE PREMIJER LIGU! Svi pričaju o OVOM POTEZU slavnog fudbalera! Zbog KLAĐENJA mu propada transfer u Siti? (VIDEO)

Ako se dokaže da je kriv, crno mu se piše...

Ozbiljan skandal potresa Premijer ligu! Fudbalska asocijacija Engleske (FA) pokrenula je istragu protiv zvezde Vest Hema Lukasa Pakete zbog kršenja pravila o klađenju, prenose engleski mediji.

Poslednjih nedelja spekulisalo se da je brazilski reprezentativac blizu prelaska u redove Mančester sitiji. Građani su za Paketu ponudili Vest Hemu 70 miliona funti, i delovalo je da će Čekićari prihvatiti ponudu, pregovori su iznenada prekinuti iz "poverljivih razloga".

🚨🚨There is an investigation looking in to the yellow card that Lucas Paqueta received vs Aston Villa. The investigators have found out that there were many accounts created on betting sites from people close to Paqueta.@geglobohttps://t.co/mjJUyVkB50