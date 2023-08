RONALDO SE OBRUKAO ZA SVE PARE Ljubitelji fudbala u totalnoj neverici zbog KRIMINALNOG POTEZA Portugalca! (VIDEO)

Proslavljeni portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo propisno se obrukao na meču protiv Al Tavuna.

Bogati tim Al Nasra za koji nastupaju zvezde poput Kristijana Ronalda i Sadija Manea doživeo očajno je otvorio novu sezonu.

Nakon poraza na startu prvenstva, Al Nasar je doživeo neuspeh i u drugom kolu. Jedan od najvećih favorita za titulu poražen je od Al Tavuna rezltatom 2:0.

Ronaldo i družina bili su potpuno nemoćni protiv tima koji je sjajno predvodio bivši as Partizana Leandro Tavamba.

Tavamba je doneo prednost gostima Al Tavunu u 20. minutu meča. Ronaldo je imao priliku da izjednači nakon sjajne akcije svog tima, ali Portugalac je uspeo da uprska najbolju priliku na meču.

Izašao je oči u oči sa golmanom rivala, ali umesto da uputi udarac, odlučio je da obiđe golmana i to je izgledalo prilično komično. Spetljao se, izgubio loptu i ekspresno postao predmet sprdnje na društvenim mrežama.

Navijači nisu mogli da veruju šta je uradio jedan od najboljih igrača svih vremena. Odmah su krenuli komentari kako je evidentno da više nije onaj stari i da mu je vreme za penziju.

Pogledajte Ronaldovu blamažu:

Can't wait For Ronaldo Fans to Blame Messi for this 😭😭😭pic.twitter.com/xETIIJpsxi