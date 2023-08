TUGA U ITALIJI - Preminuo čuveni fudbalski trener! Otkrio je Frančeska Totija (FOTO)

Proslavljeni italijanski fudbalski trener Karlo Macone preminuo je danas u 86. godini, saopštio je jedan od njegovih bivših klubova Roma na zvaničnom sajtu.

Macone je čak 797 puta sedeo na klupama mnogobrojnih timova u Seriji A, među kojima se izdvajaju Roma, Askoli, Fiorentina, Leće i Bolonja.

Rimsku "vučicu" je trenirao od 1993. do 1996. godine, a ostaće upamćen kao čovek koji je Frančeska Totija ubacio u prvi tim.

Quando vedi #Mazzone in tendenza e speri che non sia per quello.

E invece purtroppo sì.

Ciao #Carletto.

Grande #mister.#Roma tua te saluta.#CarlettoMazzone pic.twitter.com/kZKa6KEd2A