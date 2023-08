Bahar: Atmosfera je bila sjajna

Trener fudbalera Crvene zvezde Barak Bahar rekao je posle pobede njegove ekipe nad Spartakom (3:0) da je prvo poluvreme ekipe bilo bolje od drugog i da je atmosfera na stadionu "Rajko Mitić" bila sjajna, kao i uvek.

"Prvo poluvreme je bilo bolje nego drugo. Bili smo na korektnom nivou, u drugom smo želeli da to popravimo, ali nismo uspeli. Na kraju, došlo je do toga da utakmica bude slabijeg tempa i zbog toga moramo da popravimo neke stvari", rekao je on.

Dodao je da mu se nije svidelo drugo poluvreme jer zna da njegova ekipa može i mora da bude bolja.

"Pre svega, moramo da postižemo više golova, da bolje igramo presing, a ne da dozvolimo rivalu da kontroliše utakmicu više nego što bi trebalo. Atmosfera je kao i uvek bila sjajna, a čim se svi vrate sa godišnjih odmora koji su u toku, verujem da će to biti još bolje", rekao je Izraelac.