SADA JE ZVANIČNO - Mitrović karijeru nastavlja u Saudijskoj Arabiji

Srpski fudbalski reprezentativac Aleksandar Mitrović od večeras je i zvanično novi član Al Hilala, potvrdio je saudijski klub objavom na zvaničnom sajtu.

Mitrović (28) je stigao u klub iz Rijada iz Fulama za obeštećenje od 50 miliona funti, što je novi klupski rekord kluba iz Londona.

Najbolji strelac reprezentacije Srbije će zaigrati u tandemu sa saigračem iz dresa "orlova" Sergejem Milinkovićem Savićem, koji je večeras odigrao svih 90 minuta u remiju kod kuće protiv Al Feihe (1:1) trenera Vuka Rašovića, golmana Vladimira Stojkovića i špica Milana Pavkova.

