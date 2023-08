MAJKA RUBIJALESA STUPILA U ŠTRAJK GLAĐU: Zaustavite krvavi i nehumani lov na mog sina! Neka devojka kaže istinu (FOTO)

Predsednik Fudbalskog saveza Španije Luis Rubijales nalazi se na stubu srama posle finala Svetskog prvenstva za fudbalerke.

Rubijales je na počasnom podijumu poljubio u usta špansku reprezentativku Dženifer Ermoso. Usledile su masovne kritike, mnogi traže njegovu ostavku, a FIFA ga je suspendovala na 90 dana.

Rubijalesova majka Anhela Begar zatvorila se u ponedeljak ujutru u crkvu u gradu Motril, gde je otpočela štrajk glađu dok se ne zaustavi "krvavi i nehumani lov" na njenog sina.

Behar je progovorila o svom protestu.

"Želim da ova devojka (Hermoso) kaže istinu. Dobro sam, hvala vam puno. Sada, molim vas, želim da se molim. Jako verujem u Boga i tražim istinu. Biću ovde dok je moje telo živo. Ne smeta mi da umrem za pravdu jer je moj sin pristojna osoba", poručila je ona.

For the confused: Men don’t kiss other Men full on the lips without consent because it is physically dangerous for them to do so - Women must extricate themselves carefully from such a violation, and with a smile, such is the inherent dismissal of female consent.#LuisRubiales pic.twitter.com/H4clP6zCCD