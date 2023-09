A BENZEMA - U NEVERICI! Het-trik koji je Aleksandar Mitrović postigao bio je samo deo fantastičnog meča! (VIDEO)

Aleksandar Mitrović je i na trećem meču za FK Al Hilal u prvenstvu Saudijske Arabije bio više nego zapažen: dao je tri gola nad dosadašnjim liderom šampionata i izvršio "smenu" na vrhu.

Nakon što je na debiju, na gostovanju Al Raedu, dao gol u pobedi od 0:4, pa protiv protiv Protiv Al Etifaka, ostvario asistenciju, na red je došao derbi - protiv vodećeg Al Itihada, kog predvode Benzema, Žota i Kante.

Uz povratak Sergeja Milinkovića Savića u ekipu, a i dalje odsustvo najzvučnijeg pojačanja, Nejmara, Al Hilal je najpre gubio na ovom gostovanju.

Ali, samo četiri minuta nakon što je Romarinjo dao gol za 1:0, u strelce se upisao Srbin.

Aleksandar Mitrović je sjajno reagovao na centaršut Abdulhamida s desne strane i volej udarcem loptu neodbranjivo poslao u mrežu lidera šampionata:

Ta majstorija kao da je "razljutila" Benzemu i drugove.

Najpre je francuski as, donedavni napadač Reala, postigao gol za 2:1, a u osmom minutu sudijske nadoknade vremena u prvoj polovini meča i Hamdalah, asistent kod prvog gola na meču, upisao se u strelce, pa se na veliki predah otišli sa 3:1 za prvoplasirani tim šampionata.

A onda je sve to - "naljutilo Mitra".

Jer, najpre je srpski golgeter još jednom zatresao mrežu rivala, i to nakon što mu je golman Al Itihada odbranio udarac glavom, pa je Srbin pritrčao i dovršio tu akciju kako je i želeo...

... a onda je i treći put bio strelac, i to iz penala:



Naravno, diglo je to celu ekipu Al Hilala, pa je postignut još jedan gol:

Sergej Milinković Savić je proigrao najboljeg domaćeg igrača u pomenutoj ekipi, Al Davsarija, a ovaj u 71. minutu, šest posle Mitrovićevog het-trika, doneo 3:4.



Iako je domaćin posegao i za posebnim, vrlo opasnim adutom - Žotom, u finišu je Al Hilal sačuvao stečeno i, uz tri gola Mitrovića, a asistenciju "SMS"-a osvojio ceo plen.

I ne samo to: Al Hilal je preuzeo prvo mesto - ima 13 bodova, Al Itihad je ostao na 12, koliko (uz meč manje) ima i Al Ahli.

Azijski klubovi u Ligi šampiona?

Engleski mediji ovih dana pisali su o navodnim željama klubova iz Saudijske Arabije da učestvuju u UEFA Ligi šampiona, kao "učesnici sa specijalnom pozivnicom", ali za sada nema konkretnijih informacija kakav je stav evropske kuće fudbala o "uvozu" novonastalih arapskih supertimova u elitno takmičenje "starog kontinenta".

Projektovani tim Al Hilala za nastavak sezone mogao bi da izgleda ovako: Bonu - Dinje (navodni pregovori u toku), Kulibali, Al Boleahi, Abdulami, Verati (navodni pregovori u toku), Milinković-Savić, Ruben Neveš, Nejmar, Mitrović, Malkom.

Aleksandar Mitrović to Al Hilal, here we go! Three year deal agreed weeks ago — there’s also green light from Fulham for package worth more than €50m 🔵🇸🇦



Documents being checked today in order to be signed, flight booked tonight after medical in Paris.



Contract until 2026. pic.twitter.com/auj4qo8FTK