UEFA BRUTALNO KAZNILA RUMUNIJU ZBOG 'KOSOVO JE SRBIJA': Ovo je zaista neočekivano žestok udarac našim komšijama!

Sramna kaznu za Rumuniju zbog transparenta "Kosovo je Srbija".

Naredni meč protiv Andore reprezentacija Rumunije igraće pred praznim tribinama, odluka je UEFA.

Vest o kazni preneo je dobro upućeni rumunski novinar Emanuel Rošu, a čeka se još samo zvanično saopštenje Evropske fudbalske unije povodom ovog slučaja.

