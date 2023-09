PRVO KOLO LIGE ŠAMPIONA: Pobede fudbalera Bajerna, Arsenala, Napolija i Salcburga (FOTO)

Fudbaleri Bajerna pobedili su večeras u Minhenu ekipu Mančester junajteda rezultatom 4:3 (2:0) u meču prvog kola grupe A Lige šampiona.

Golove za Bajern postigli su Leroj Sane u 28, Serž Gnabri u 32, Hari Kejn iz penala u 54. i Matijs Tel u 92. minutu. Strelci za goste bili su Rasmus Hojlund u 49. i Kazemiro u 88. i 95. minutu.

Galatasaraj i Kopenhagen su ranije danas u Istanbulu igrali bez pobednika, 2:2. U drugom kolu grupe A igraće Kopenhagen - Bajern i Mančester junajted - Galatasaraj.

Fudbaleri Arsenala pobedili su u Londonu PSV rezultatom 4:0 (3:0) u meču prvog kola grupe B LŠ. Golove za Arsenal postigli su Bukajo Saka u osmom, Leandro Trosar u 20, Gabrijel Žezus u 38. i Martin Odegard u 70. minutu.

U drugom meču prvog kola grupe B, Sevilja i Lens odigrali su u Španiji 1:1. Gol za Sevilju postigao je Lukas Okampos u devetom, dok se u ekipi Lensa u listu strelaca upisao Anđelo Fulgini u 24. minutu. Srpski golman Marko Dmitrović je bio na golu Sevilje, a u startnoj postavi španskog kluba našao se i Nemanja Gudelj. U drugom kolu grupe B LŠ igraće: Lens - Arsenal i PSV - Sevilja.

Napoli je u gostima pobedio Bragu rezultatom 2:1 u meču prvog kola grupe C LŠ. Golove za Napoli postigli su Đovani di Lorenco u 45+1. i Sikou Niakate (autogol) u 88. minutu. Jedini strelac za Bragu bio je Bruma u 84. minutu. Real je ranije danas u prvom meču prvog kola grupe C na svom terenu savladao Union Berlin 1:0. U drugom kolu grupe C sastaće se Napoli - Real i Union - Braga.

Salcburg je u Lisabonu pobedio Benfiku rezultatom 2:0 u meču prvog kola grupe D LŠ. Karim Konate u trećem minutu nije iskoristio penal za Salcburg, pošto je sa 11 metara visoko šutirao preko gola. Prethodno je dosuđen penal za Salcburg, pošto je golman domaćeg tima Anatolij Trubin faulirao fudbalera Salcburga Strahinju Pavlovića.

Salcburg je poveo u 15. minutu golom Roka Simića iz penala, a crveni karton je zaradio domaći igrač Antonio Silva koji je rukom sklonio loptu sa gol linije. Drugi gol za Salcburg postigao je Oskar Gluk u 51. minutu. Za ekipu Salcburga ceo meč su odigrali srpski reprezentativci Strahinja Pavlović i Aleksa Terzić, dok je Petar Ratkov ušao u igru u 71. minutu.

Real Sosijedad i Inter odigrali su u San Sebastijanu bez pobednika, 1:1 u drugom meču prvog kola grupe D LŠ. Jedini strelac za domaći tim bio je Brais Mendez u četvrtom minutu, dok je bod Inter doneo Lautaro Martinez u 87. minutu. U drugom kolu grupe D sastaće se: Salcburg - Real Sosijedad i Inter - Benfika.