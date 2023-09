ČOVEČE, KAKO SI OVO USPEO?! Imamo NESTVARAN PROMAŠAJ - Da li je realno OVO! (VIDEO)

Meč između Hula i Lidsa u 7. kolu engleskog Čempionšipa obeležio je nestvaran promašaj Adame Traorea.

Utakmica je završena bez golova, a najzaslužniji za to je fudbaler iz Malija koji imao najveći promašaj u karijeri.

Više od pola sata Hul je imao igrača više, stvarao šanse, ali nije uspeo da zatrese mrežu, a najveću priliku propustio je nesrećni Traore koji se u finišu meča obrukao za sve pare.

Dobio je loptu od saigrača, bio potpuno sam na pet metara od gola Lidsa i svi su je već videli u mreži, a onda je usledio šok. Umesto mreže zatresao je stativu.

Pogledajte ovaj nestvaran promašaj:

Now they’ll realise WHY we didn’t go for Adama Traore … he used to work at Specsavers ! https://t.co/SE6IIsYIA9