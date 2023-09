PANIKA U MAJAMIJU ZBOG MESIJA: Argentinac napustio teren već u prvom poluvremenu! Navijači u STRAHU!

Inter Majami ubedljivo je savladao Toronto na svom terenu (4:0), ali najvijači domaćeg tima nisu imali previše razloga za slavlje, jer se povredio njihov najbolji igrač Lionel Mesi.

Argentinac je već u 37. minutu napustio teren zbog povrede. Mesi je propustio prethodni meč protiv Atlante zbog blagog bola u mišiću. Protiv Toronta je zaigrao od prvog minuta, ali u finišu prvog poluvremena se uhvatio za nogu i zatražio izmenu. Očito je povreda ozbiljnija nego što je u prvi mah delovalo.

Da stvar bude još gora i Đordi Alba je dva minuta ranije napustio teren zbog povrede, što je ozbiljan problem za ekipu Tate Martina.

