KO JE OGNJEN KOROMAN?! Igrao je za Zvezdu i reprezentaciju, priznao da je potrošio BOGATSTVO na DROGU I PIĆE! JUTROS NASRNUO NA BIVŠU PARTNERKU

Vest da je Ognjen Koroman uhapšen zbog napada na bivšu partnerku pogodila je Srbiju.

On je rano jutros, u alkoholisanom stanju, najpre verbalno, a zatim i fizički nasrnuo na Anu M. sa kojom je nekada bio u emotivnoj vezi.

Ovo nije prvi put da se Koroman nađe u centru pažnje zbog nekog skandala, a jednom prilikom je, u intervjuu otkrio kako je imao probleme sa drogom i alkoholom.

- Kad živiš u metropolama kao što su Moskva, London, Beograd i kada te povuče ljubav prema noćnom životu i porok prema ženama, sigurno je da se novca puno troši. Dosta sam izlazio, možda sam jedan od retkih fudbalera koji je najviše izlazio i trošio po diskotekama i splavovima. Posle igračke karijere odao sam se alkoholu. To je trajalo dve godine, ali sam se brzo vratio u ritam života i deci i to mi je najveća pobeda u životu - rekao je on, pa dodao:

- Nije sramota pasti, sramota je ne ustati. Možda je u jednom trenutku bilo i kokaina, ali sam se izvukao iz toga i pobedio sam sve to, izašao na pravi put i to je poruka za sve sportiste i ljude koji žele da budu pravi na ispravnom putu. Nisam prokockao novac kroz kocku, ali sam ga potrošio na život i ne žalim zbog toga. Sve bih opet isto uradio, bez obzira na sve, ja sam obezbedio decu tako da živim život kako ja hoću.

Ognjen Koroman je tokom igračkih dana najdublji trag ostavio u Crvenoj zvezdi, a igrao je i za brojne klubove u inostranstvu, ali i reprezentaciju.

Karijera Ognjena Koromana

Klubovi: Radnički Kragujevac, Spartak Subotica, OFK Beograd, Dinamo Moskva, Samara, Terek Grozni, Portsmut, Crvena zvezda, Inčon.

Reprezentacija: Jugoslavija 8 utakmica, Srbija i Crna Gora 19 utakmica, 1 gol, Srbija 9 utakmica.

