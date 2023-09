Iz Partizana stigla poruka pred meč sa Zvezdom u Humskoj: U tišini se spremamo za derbi, ćutimo i radimo

Gajas Zahid ističe da će biti dosta borbe, ali da se nada pozitivnom ishodu svog tima.

U utakmici 8. kola Mozzart bet Super lige Srbije, Partizan je savladao ekipu Železničara iz Pančeva rezultatom 1:2. Golove su postigli Mateus Saldanja i Gajas Zahid.

Odmah posle meča, Zahid je razgovarao za zvanični sajt kluba. Ponovo je Partizan na veoma neizvestan način došao do tri boda.

- Da, nadam se i poslednji put! Ali to je fudbal, nije lako igrati na ovakvom terenu, veštačka trava, suv je teren. Nisu to izgovori, jednostavno znali smo da će biti teška utakmica. Mi smo naš posao odradili. Oni su imali penal i sem toga nisu stvorili šansu, dok smo ih mi imali puno. Mogli smo da postignemo još golova, ali srećni smo zbog pobede. To je najvažnije! Moraš da pobeđuješ u ovakvim utakmicama ako želiš da završiš na vrhu tabele. Sve se svodi na to da nastavimo da radimo, da se borimo i nadam se da ćemo imati manje stresne utakmice u budućnosti - rekao je Zahid.

Večiti derbi je za 5 dana, šta je sada najvažnije po mišljenju Zahida? Ostati hladne glave i raditi u miru?

- Ćutimo i radimo. Derbi je derbi, biće teška utakmica. Biće puno borbe na terenu, moraćemo da damo sve od sebe i verujem da ćemo biti bolji tim i pobediti.

Kada je Zahid došao pričalo se o tome koliku težinu ima večiti derbi. U timu ima mnogo stranaca, da li su i oni svesni koliko je večiti derbi važan za Partizan?

- Da, mislim da znaju. Jedva čekam da osetim atmosferu derbija. Igrao sam ih puno do sada, znam šta on nosi sa sobom. Večiti derbi nije poznat samo u Srbiji i na Balkanu već u celom svetu. Verujem da ćemo dati sve od sebe i pobediti!

Navijači Partizana su u velikom broju došli u Pančevo.

- Svi su mi po dolasku govorili kakve navijače Partizan ima i da je takva podrška nešto što je na derbijima retko viđeno na Balkanu i Evropi! Zaista želim da ispune stadion i da nas, na terenu, prožme njihova energija. Hvala im na podršci u Pančevu!

