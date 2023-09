BUKTI SUKOB U JUVENTUSU! Alegri zakucao Vlahovića za klupu, pa ga INDIREKTNO PROZVAO posle utakmice?!

Ako je verovati pisanjima evropskih medija, a najviše italijanskih, Dušan Vlahović je u nedavno završenom prelaznom roku mogao da napusti Juventus.

Pričalo se o interesovanjima brojnih velikih i jakih klubova koji su bili spremni da iskoriste probleme u Juventusu i zgrabe srpskog centarfora "po sniženoj ceni".

Ipak, Vlahović je ostao u Torinu i na odličan način otvorio sezonu.

U prva četiri kola četiri puta je bio strelac, a onda, nakon utakmice protiv Sasuola i poraza rezultatom 4:2, prebačen je na klupu.

A gentle reminder that people didn’t want us to buy Vlahovic

pic.twitter.com/DG2Cf1qhdf