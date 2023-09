Brat ubijenog navijača AEK-a besan zbog transparenta zemljaka! Sramota me je što sam Grk!

Pre dva dana odigrana je utakmica između Panatinaikosa i AEK-a u kojoj su slavili gosti. Jedan od strelaca je bio i reprezentativac Srbije Filip Đuričić, ali je meč obeležio i transparent navijača atinskih "zelenih".

Na njemu je pisalo "Oslobodite Bojse", što se odnosilo na uhapšene huligane zagrebačkog Dinama koji su učestvovali u tuči u kojoj je ubijen Mihalis Kacuris. Predstavnici AEK-a su zahtevali da se transparent skloni, pošto u suprotnom ne bi igrali. Kada je to učinjeno, meč je i odigran.

Povodom sramnog transparenta oglasio se i brat ubijenog navijača AEK-a

- Sramota me je što sam Grk. Ne razumem kako Grk u ovakvom trenutku nije uz Grka, bez obzira na navijačku pripadnost. Ne postoje reči za takvo nešto, to je to. Postoje neki drugi ljudi iz nekih drugih država koje jednostavno ne možete da podržavate - kazao je Kacuris i dodao da čekaju da krivci budu kažnjeni.

Première confrontation entre le Panathinaïkos et l'AEK (1-2) depuis le meurtre du supporter de l'AEK M. Katsouris début août, et la G13 du Pana envoie un message de soutien aux membres des Bad Blue Boys du Dinamo Zagreb arrêtés par la justice grecque. Moche. pic.twitter.com/5MPonoTX3s — Alexandros Kottis (@alexandros_kts) 26. септембар 2023.

- Kao porodica, čekamo da budu uhapšeni svi koji su i dalje na slobodi i da zajedno s onima koji su već u zatvoru budu adekvatno kažnjeni. Ako su to uradili Hrvati, neka onda zauvek ćute. Čudna stvar je kako su neki od njih uspeli da pređu granicu i da se vrate u Hrvatsku, s obzirom na to da je policija znala imena svih koji su ušli u Grčku - zaključio je brat ubijenog navijača.

Podsetimo, Mihalis je ubijen u avgustu uoči utakmice kvalifikacija za Ligu šampiona između AEK-a i Dinama, na ulicama Atine. Zatim su usledila i hapšenja, a grupa Hrvata je i dalje u zatvoru.