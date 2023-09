ODLUČENO JE! Savo Milošević je novi selektor Bosne i Hercegovine

Srpski fudbalski trener Savo Milošević biće novi selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, prenosi Kliks.ba.

Izvršni odbor Fudbalskog saveza BiH biće održan u petak na kojem će Milošević biti imenovan za novog selektora reprezentacije ove zemlje.

On će da zameni Mehu Kodru, koji je podneo ostavku pre šest dana pošto je vodio selekciju BiH na dva meča u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine.

Milošević (50) je bio trener Partizana od 28. marta 2019. do prvog septembra 2020. godine. On je Partizan vodio na 67 utakmica, zabeležio je 43 pobede, osam remija i 16 poraza, a sa "crno-belima" je osvojio jedan Kup Srbije. Milošević je potom vodio ljubljansku Olimpiju od juna do oktobra 2021. godine.

Selekcija BiH se nalazi na četvrtom mestu na tabeli grupe J sa šest bodova iz šest utakmica.