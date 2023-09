Mesi ispustio rekord i prvo finale, a Inter novi trofej: Hjuston osvojio najstarije fudbalsko takmičenje SAD

Fudbaleri Intera iz Majamija poraženi su od Hjuston Dajnama sa 2:1 u finalu Kupa SAD ,najstarijeg fudbalskog takmičenja u toj zemlji, pa je tako Lionel Mesi propustio prvo, poslečak 42 ofidgrana finala u karijeri.

Inter je na ovom meču bio drastično oslabljen pošto Argentinac nije mogao da pomogne timu zbog povrede, baš kao i Đordi Alba. Tako, bilo je jasno da će u ovom duelu morati dobro da se pomuče. I zaista, Hjuston je dominirao tokom duel, imao 19:11 u šutevima, a do prvog pogotka je stigao u 24. minutu kada je Grifin Dorsi postigao pogodak.

