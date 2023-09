NE DA MU SE DA IZVEDE PENAL - Mitrovića prvo iznervirao VAR, a onda nakon faula nad nad Sergejom, Nejmar sve pokvario! (VIDEO)

Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković-Savić srpski fudbaleri u dresu Al-Hilala igraju meč 8. kola šampionata Saudijske Arabije protiv Al Šababa na svom terenu.

Mitrović je u 26. minutu izborio penal, koji je sudija poništio nakon konsultacije sa VAR sobom.

Mitrović se već spremao da ga izvede, ali je promena odluke razočarala sve.

Ref calls a penalty for on hassan al qahatani for trying to steal Mitrović's jersey 😬⚽️#الهلال_الشباب #YallaRSL #Alhilal #الدوري_السعوديpic.twitter.com/y1R706iz01