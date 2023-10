HAJDUK I DINAMO SE SPREMAJU ZA DERBI: Neviđena bakljada - GORI SPLIT (VIDEO)

Fudbaleri Hajduka iz Splita i Dinama iz Zagreba odigraće u nedelju prvog oktobra od 18 časova veliki derbi tamošnjeg šampionata, a popularna Torcida napravila je spektakularnu uvertiru pred ovaj susret.

Navijači Hajduka poslali su moćnu poruku fudbalerima tako što su "zapalili" grad, te je Split "goreo" zbog velikog broja baklji na popularnoj Rivi.

Takođe, poklopilo se i to da je udruženje navijača Hajduka iz Splita "Naš Hajduk" dobilo i zvanično 100.000 članova, te je Torcida rešila da napravi spektakl.

Čak 1.000 baklji je zapaljeno i ova slika obišla je čitavu planetu.

30.09.2023T🇭🇷Torcida lit 1,000 torches on the Riva on the occasion of 100,000 Hajduk members https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/m8WujTB20D