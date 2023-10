HOLANDSKI GOLMAN JE IMAO SREĆE! Završio je sa TEŠKOM POVREDOM, a neke njegove kolege su izgubile život na terenu

Horor scena u kojoj golman RKC-a Etjen Vasen ostaje da leži na meču protiv Ajaksa obišla je planetu.

Vasen se sudario sa Brajanom Brobijem, ali je brzom intervencijom lekarske ekipe prebačen u bolnicu, imao je sreće i sada je stabilno. Holanđanin je preživeo, ali neke njegove kolege u prošlosti nisu i bilo je golmana koji su stradali posle incidenata na terenu.

Davnog petog septembra 1931. godine škotski golman Džon Tomson stradao je i to na velikom derbiju Glazgova između njegovog Seltika i Rendžersa.

Sudario se Tomson sa protivničkim igračem i ostao je da leži na travi, ukazana mu je pomoć, ali spasa nije bilo. Preminuo je Škot naočigled više od 40.000 gledalaca i na ovaj način ušao je u istoriju, te ga navijači oba kluba i dalje pamte.



Pre šest godina tragične vesti stigle su nam i iz Indonezije kada je golman Persele, Koirul Huda, posle jednog sudara sa saigračem ostao da leži na travi, a nešto kasnije je i preminuo u bolnici.

Uznemirujući snimak obišao je planetu, a golmanu koji je u trenutku tragedije imao 38 godina nije bilo spasa.



Poslednja u nizu velikih tragedija desila se ove godine i to u Belgiji. Arne Espel, golman niželigaša Vinkel Sporta, preminuo je na utakmici i to pošto je odbranio penal.

- Odbranio je penal, pokušao brzo da ustane kako bi uhvatio loptu, ali se zatim samo srušio. Užas - rekao je pomoćni trener tima Stefan Deverkin.

Da čitava situacija bude još gora, Arneov mlađi brat, Aron (20), vratio se u tim posle nekoliko nedelja izostanka zbog povrede i smrt brata gledao je sa klupe za rezervne igrače.

Notícia triste no futebol:



O goleiro Arne Espeel, belga de 25 anos, faleceu após ter defendido um pênalti em jogo do Winkel Sport B e o SK Westrozebeke.



Arne Espeel após o pênalti, caiu inanimado no campo.



Desejamos muitas forças a família do jogador… pic.twitter.com/Da5daO76FV