Duljaj: Redovne plate u Partizanu - to je veoma teško! Zvezda može iz jednog prostog razloga

Ima Igor Duljaj iza sebe sjajan period, njegov Partizan niže pobede i trenutno su prvi na tabeli Superlige Srbije posle skoro 600 dana posta!

Međutim, prema njegovim rečima, situacija u Humskoj i nije baš toliko sjajna koliko govore rezultat i SL.

- Plate redovne... Pa to je veoma teško... Znate kako, u ovoj zemlji, kada su plate u pitanju i posebno sportisti koji imaju velike ugovore mnogo je teško pričati o platama. Zato što su velike. Ja sam mnogo puta rekao i unutar kluba velike plate, stari igrači, to nema perspektivu. Nemate na osnovu čega kasnije da profitirate. S druge strane, Zvezda može iz jednog prostog razloga - zato što su oni bili prvi, a to prvo mesto donosi Ligu šampiona - rekao je Duljaj i dodao:

- To je legitimno. Fudbalski klub Crvena zvezda sa te strane može da se pokrije. Mi ne... Mi smo nekada bili fabrika mladih talenata i igrača koji su ponikli iz fudbalske akademije Partizana. Bili smo drugi, ja više ne znam koji smo. Više nismo drugi, ja nemam problem da pričam o tome jer je u interesu Partizana.