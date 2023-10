DINAMO 'ŠVERCOVAO' HULIGANA NAKON UBISTVA U ATINI?! Skandal kakav Evropa ne pamti - Putovao sa igračima

Dinamo iz Zagreba morao bi da snosi posledice ukoliko se ispostavi da je sa delegacijom iz Grčke otputovao i jedan od huligana.

U okviru kvalifikacija za Ligu šampiona treće kolo igrali su AEK iz Atine i zagrebački Dinamo, a taj dvomeč obeležila je najveća tragedija evropskog fudbala ovgo leta. tokom nemira koje su u okolini stadiona izazvali huligani hrvatskog tima i njihova "bratska" grupa koja podržava Panatinaikos ubijen je navijač Mihalis Kacuris (29). Iako je bilo signala da Dinamo nikako neće biti kažnjen za to, iz Hrvatske stižu šokantne informacije - jedan od članova ozloglašene navijačke grupe "Bad Blue Boys" vratio se kući sa ekipom!

Čelnici kluba već gotovo dva meseca pokušavaju da zataškaju aferu koja bi mogla da donese žestoku kaznu za dugogodišnjeg prvaka Hrvatske - ali, pojedini hrvatski mediji otkrivaju detalje! Po njihovim rečima, mladi Dino Kordić je, preko svog oca, stupio u kontakt sa čelnim ljudima kluba koji su ga maskirali, a zatim prošvercovali iz Atine u Zagreb, kako ne bi bio uhapšen sa ostalim huliganima!

"Dino Kordić sakrio se u grm i nazvao oca Željka Kordića, zaposlenika i člana Skupštine Dinama. On je nazvao Vlatku Peras u Atinu, a ona poslala Miljenka Sakomana i Bruna Markovića da ga pokupe. Željko Kordić sve je potvrdio policiji. U Dinamu strahuju od mogućih sankcija za Vlatku Peras i klub. Da im je Dino Kordić bio sumnjiv, grčka policija već bi tražila njegovo izručenje, jer je bio na popisu navijača koji su ušli u Grčku. Nacional je od više izvora bliskih čelnim ljudima Nogometnog kluba Dinamo saznao da je ceo klub već mesec i po 'na iglama' od straha da u javnost ne iscure informacije o tome kako se 8. avgusta, kad se avion s kompletnom Dinamovom ekipom vraćao iz Atine nakon što je utakmica s AEK-om otkazana zbog nereda u kojima je smrtno stradao jedan grčki navijač, u tom avionu nalazio jedan 'slepi putnik'. Naime, u Grčku su putovala 64 člana Dinamove delegacije, a iz Atene se vratilo njih 65. Taj slepi putnik, 65. osoba u avionu, bio je jedan od pripadnika navijačke grupe 'Bad Blue Boys' kojeg je vodstvo Dinama u noći kad je došlo do krvavih navijačkih sukoba i potom masovnog hapšenja hrvatskih navijača, prošvercalo u hotel u kojem je boravila Dinamova delegacija, dalo mu Dinamovu odeću, a onda su ga ukrcali na 'čarter let' i dovezli u Zagreb", navodi se u tekstu najuticajnijeg političkog lista u Hrvatskoj, "Nacionala".

Navodno, čelni ljudi Dinama među kojima je i Vlatka Peras preuzeli su na sebe rizik i odlučili da navijača povedu nazad kao člana ekspedicije, iako nije došao u Grčku zajedno sa ekipom. Dino Kordić tom prilikom je dobio službenu opremu zagrebačkog kluba, a verovatno je predstavljen kao klupski fotograf jer je kod sebe imao opremu za taj posao.