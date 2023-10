OSUĐENI NASILNIK NAPADA ZVEZDU NA MARAKANI: Fudbaler Jang Bojsa dobio TRI GODINE ZATVORA zbog IŽIVLJAVANJA nad petomesečnom bebom

Fudbaleri Crvene zvezde u sredu od 21 čas na Marakani igraju meč drugog kola grupne faze Lige šampiona protiv švajcarskog Jang Bojsa.

Biće ovo prilika da četa Baraka Bahara ostvari prvi trijumf u elitnom takmičenju, a odbrana crveno-belih mogla bi da ima velikih problema i sa Kameruncem Žan-Pjerom Nsaameom, koji je džoker ovog tima i mečeve uglavnom počinje sa klupe, ali i te kako zna da postigne pogodak.

Sada će Nsame gostovati na Marakani, a pre osam godina dospeo je u centar pažnje svetske javnosti zbog jednog velikog skandala posle kog je čak osuđen na tri godine zatvora uslovno! Te 2015. godine kamerunski fudbaler igrao je za francuski Anže i u novembru mesecu pojavio se u bolnici sa svojom bebom kojoj nije bilo dobro.

Devojčica je bila stara samo pet meseci, imala je vrtoglavicu, gubila je svest i pretilo je da u potpunosti izgubi vid. Brzom lekarskom intervencijom izbegnuti su veći problemi, ali su dalja istraživanja pokazala da je Nsame svoje dete tresao i fizički zlostavljao, te je prijavljen policiji.

Angers striker Jean-Pierre Nsamé is in police custody for 'serious violence' against his 5 month old baby. pic.twitter.com/akMvD1R1cA — Natter Football (@NATTERFOOTBALL) 12. новембар 2015.



Kamerunac je dobio zabranu prilaska, morao je da se iseli iz porodične kuće, a zatim je i osuđen na tri godine zatvora uslovno.

- To je deo mog životnog toka. Shvatam to kao period iz kojeg crpim snagu koja me čini jačim. Shvatio sam da je život važniji od svega i da do ovog nikada nije trebalo doći. Kad razmislim, osećam se kao da neko nožem dodiruje ranu svaki put kada se pomene. Ali važno mi je samo jedno: da su moja žena i moje dete dobro - govorio je Nsame posle incidenta.

Malo kasnije njegova karijera krenula je uzlaznom putanjom, Nsame je zablistao u dresu Jang Bojsa, ali je ove sezone u drugom planu i na terenu je proveo tek 434 minuta na 11 utakmica u svim takmičenjima. Ipak, i to mu je bilo dovoljno da postigne šest golova te ga se Crvena zvezda mora čuvati.

