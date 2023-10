HOROR! PREMINUO ČOVEK NA FUDBALSKOJ UTAKMICI - Navijači uleteli na teren, lekari pokušavali da ga ožive! JEZIV SNIMAK

Navijač Lejton Orijenta preminuo je tokom utakmice protiv Linkolna.



Tragična vest stigla je sa utakmice engleske Lige 1 koja je prekinuta usled strašnih dešavanja.

U 84. minutu je došlo do prekida, navijači su upali na teren kako bi zaustavili igru i kako bi skrenuli pažnju na to da je jednom čoveku na tribinama potrebna pomoć lekara.

Obe ekipe su povušene sa terena, a navijač je nažalost preminuo nakon srčanog udara i pored pokušaja doktora da ga reanimiraju.

- Pozvani smo juče u 21:28 zbog izveštaja da se nekoj osobi nije dobro u fudbalskom klubu Lejton Orient, na Brizbejn Roudu. Poslali smo brojne resurse na lice mesta, uključujući službenika za reagovanje na hitne slučajeve, dva medicinska radnika u automobilima za brzo reagovanje i ekipu hitne pomoći. Naš prvi lekar je stigao za otprilike četiri minuta - saopštili su iz hitne pomoći u Londonu.

